Экономика Латвии будет ежегодно расти более чем на 3% - министр финансов

РИГА, 27 дек /ПРАЙМ/. Латвийская экономика будет расти в ближайшие три года более чем на 3% ежегодно, ожидает министр финансов республики Дана Рейзниеце-Озола.

"Министерство финансов прогнозирует, что в этом году прирост ВВП Латвии составит 3,7%, а в последующие годы развитие будет более умеренным, так как не ожидается столь резкого роста инвестиций, как после резкого спада в 2016 году. Прирост ВВП в 2018 году может составить 3,4%, а в 2019 и 2020 годах стабилизируется на уровне 3,2%", - сообщила министр.

По ее прогнозам, в 2018 и последующие годы ожидается намного более активный приток инвестиций и их отдача, в том числе от инвестиций в исследования и сотрудничество научных учреждений с бизнесом, разработку новых продуктов, повышение конкурентоспособности предприятий и квалификации работников.

Инвестиции для поддержки предпринимательства будут способствовать появлению новых предприятий, росту продуктивности и экспортного потенциала и улучшению качества жизни населения, считает министр.

Латвия с 2004 года является членом ЕС.