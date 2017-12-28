Ростуризм сформирует "черный список" отелей, которые завышают цены к ЧМ-2018

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что ведомство сформирует "черный список" отелей, которые завышают цены в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании "черного списка" отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать", - сказал он в интервью газете "Известия".

По словам Сафонова, сейчас в этом списке немного участников, однако в некоторых гостиницах рост цен "более чем впечатляющий - в 40 раз".

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.