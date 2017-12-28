Мантуров: Единый каталог потребительских товаров может появиться в РФ

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России может появиться единый каталог потребительских товаров, это позволит сократить издержки производителей.

"Чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России. Он будет полностью, так сказать, бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1", - сказал он в интервью газете "Известия".

По словам Мантурова, сейчас производитель, желающий поставлять товар в торговую сеть, должен внеси огромное число данных в анкету для каждой сети отдельно. Он отметил, что цифровой каталог позволит уйти от этой процедуры, что позволит ритейлерам и производителям серьезно сократить издержки.

Цифровой каталог будет интегрирован с маркировкой отдельных категорий товаров в целях прослеживаемости их оборота, что важно для борьбы с нелегальным рынком, подчеркнул глава Минпромторга. К этой работе также подключены Минфин, налоговая служба, бизнес-ассоциации, это задача на следующий год, добавил Мантуров.