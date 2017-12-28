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Взрослые россияне рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Взрослые россияне наиболее охотно попросили бы у Деда Мороза здоровья, счастья, а также денег, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга "Ромир", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" в рамках декабрьского опроса россиян предложил респондентам вспомнить детство и заказать Деду Морозу долгожданные подарки и попросить исполнить желания. В опросе приняли участие две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Общая сумма ответов превышает 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа.

Оказалось, что наиболее популярные желания взрослых россиян посвящены здоровью (63%), счастью (27%) и деньгам (17%). Причем о здоровье для себя и близких просили в большей степени россияне старше 45 лет. При этом счастья просили россияне всех возрастов без исключения. Пожелание заработать много денег в следующем году чаще звучало от молодых респондентов 18-34 лет.

"Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от Деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания - встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка", - пишут авторы исследования.

Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы новый смартфон, по 1% - новый компьютер и новое украшение.

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