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Путин назвал терактом взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге


МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге терактом, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал Путин в ходе встречи с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter написала, что из 8 пострадавших при взрыве в супермаркете, которые были направлены в больницы города, двое выписаны, еще шестеро остаются в стационаре. "По состоянию на 09.30 28 декабря, еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны. В стационарах остаются шесть пострадавших", - сообщила она.

Накануне, 27 декабря, в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в северной столице произошел взрыв. Следственный комитет России (СКР) заявил, что, по предварительной информации, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело.

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