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Ирак договорился обмениваться с Сирией электроэнергией - министр


Мировая экономика

БАГДАД, 28 дек /ПРАЙМ/. Ирак договорился об обмене электроэнергией с Сирией, сообщил в четверг глава иракского министерства электроэнергетики Касем аль-Фахдауи по итогам визита в Дамаск.

В декабре премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны в стране против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Разгром ИГ в Сирии подтвердил 11 декабря в своем выступлении перед российскими военными на базе Хмеймим в Сирии президент РФ Владимир Путин.

"Достигнута договоренность с министром электроэнергетики Сирии (Мухаммадом Зухером Харбутли - ред.) об обмене электроэнергией между системами Ирака и Сирии в периоды разной нагрузки. Когда имеется избыток электроэнергии в системе Ирака в месяцы умеренных температур воздуха и снижается спрос, она может передаваться в систему Сирии", - говорится в заявлении министра.

Как отметил он, наоборот, когда избыток будет наблюдаться в энергосистеме Сирии в зимние и летние месяцы, его можно будет переносить в Ирак для частичного восполнения потребности страны в месяцы пиковой нагрузки.

Стороны договорились выполнять эти обязательства после восстановления линий электропередачи, пострадавших из-за действий террористов.

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