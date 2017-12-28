X5 Retail обещает покрыть расходы на лечение пострадавших при теракте в Петербурге

МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. X5 Retail обещает покрыть расходы на лечение и реабилитацию пострадавших при теракте в супермаркете в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационарах остаются шестеро. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Санкт-Петербурга", — сообщил представитель компании.