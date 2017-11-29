Дайджест российских СМИ – 29 декабря

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КОММЕРСАНТ

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- Год, который гулял сам по себе - В 2017-м случилось все, что можно, и ничего не произошло.

- Что там граждане про себя думают - "Ъ" отобрал результаты нескольких опросов, проводившихся в течение 2017 года, и выяснил, чем интересуются респонденты ведущих социологических служб и о чем они думают.

- С чувством глубокого Востока - России в Азии в 2017 году стало заметно больше.

- Регулятор стабильности - Почему у 2018 года есть шанс стать похожим на 2008-й и 1998-й.

- Слишком реальный процент - Адаптация к положительным кредитным ставкам проходит болезненно.

- Страна уходящих пораньше - Ранние пенсии в России вступают в борьбу с короткой рабочей неделей.

- Отчего мельчает жемчуг - Растущие реальные зарплаты и стабильные прибыли не мешали падать доходам.

- Дональд Трамп сделал свое дело - Низкие ставки и налоговая реформа в США поддержат мировой оптимизм.

- Бюджет на новый черный день - Нефтедоллары подождут реформ.

- Дослужились до мейнстрима - Чего ждать от криптохайпа и прихода биткойна на Уолл-стрит.

- В регионах становится тише - Из жизни провинции уходят политические конфликты.

- Местному самоуправлению дали управляющего - Муниципалы пока не знают, пригодится ли им Николай Цуканов.

- Свои на Ближнем - Что будет с российской армией после сирийской войны.

- Конституционный суд притворился Европейским - Как КС пересмотрел решения Страсбурга в пользу офисной слежки.

- Зарубежным по иностранному - Как чужой опыт помогает бороться со своими НКО и западными СМИ.

- С полковника Захарченко еще есть что взять - К конфискованным активам на 9 млрд руб. коррумпированный офицер может добавить еще полмиллиарда.

- Протестный поход детей - Массовые митинги в 2017 году запомнились количеством задержанных и составом участников.

- ГИБДД ищет аварийный выход - Ждать ли серьезных реформ в Госавтоинспекции.

- Шухер, мусор! - Год экологии смешали с отходами.

- Пятиэтажная история - Реновация ненадолго объединила недовольных москвичей.

- Перегод хода - Социальные итоги 2017-го оказались промежуточными.

- Война и мир Сирии - Восстановлению страны мешает раскол между двумя "антитеррористическими коалициями".

- Москва долгорукая - Как Россию обвиняли во вмешательстве в дела других стран.

- Трамп несбывшихся надежд - Обнародование новой стратегии национальной безопасности США, в которой Россия названа одной из главных угроз Америке, и решение о поставках Киеву летального оружия для российских почитателей Дональда Трампа вполне может стать моментом расставания с последними иллюзиями в отношении 45-го президента США и его способности вывести российско-американские отношения из штопора.

- Ключевые события 2017 года в Европе и для нее - Уходящий год стал для европейского проекта годом испытаний. Начало непростых переговоров по Brexit подтвердило, что назад дороги нет: уже в 2019 году одним членом ЕС станет меньше. Нестабильности Европе добавила и активизация каталонских сепаратистов, и новые теракты, и антидемократические (по мнению Брюсселя) инициативы руководства отдельных стран.

- Потерянная Украина - В течение всего года Украина оставалась в центре внимания российских политиков и СМИ. При этом практически ни одной новости со знаком "плюс" для Москвы из этой страны так и не пришло. Верховная Рада официально провозгласила Россию "страной-агрессором". Принят закон, ограничивающий школьное образование на русском языке. Объявлено о предстоящем введении новых правил пересечения границы для россиян, которые формально не считаются визовым режимом, но существенно осложняют жизнь тем жителям РФ, кто продолжает ездить на Украину и окончательно не отсекает ее от себя.

- С чувством глубокого Востока - России в Азии в 2017 году стало заметно больше.

- Плюс 18,7 миллиона - Ростовская область и Русфонд договорились о партнерстве.

- После ЦБ кулаками не машут - Как российский банковский сектор перешел под контроль государства.

- Лом как аргумент - Почему влияние Игоря Сечина продолжает расти.

- Стройка без девелоперов - Как государство завоевывает рынок жилья.

- Неприкрытый доступ - Худшие опасения по поводу ограничений в интернете пока не сбылись.

- По ту сторону реестра - Почему коллекторам так трудно жить по закону.

- "Психи с сумасшедшими проектами уходят" - Как биткойн взбаламутил смежные рынки.

- Опасное правосудие - Почему мир в крупнейших спорах года оказался неизбежен.

- "Черная метка" для каждого - Почему не удалось решить проблемы банковских отказников.

- Окончательно-промежуточное решение - Почему "Газпрому" GAZP и "Нафтогазу" нужно научиться улыбаться друг другу.

- А он чижика съел - Почему российские металлурги не участвуют в мировом переделе рынка.

- По приказу верховного главнокомандующего - Чем инвестиции в энергетике похожи на парад на Красной площади.

- Год арктического перелома - Как и почему изменилась стратегия России за полярным кругом.

- Переедание промышленных масштабов - Как "Ростех" из Миноборонпрома становится Минпромторгом.

- Жесткая посадка на старые грабли - Как авиакомпании выпадают с рынка и из внимания чиновников.

- Пропасть ржи - Почему рекордный сбор зерна привел к коллапсу.

- Замена экрана - В телеэфире усиливается конкурентная борьба.

- У бюджета на посылках - Как государство пытается заработать на страсти россиян к шопингу.

- Законы без ручки - Новые правила для операторов связи остаются вопросами без ответов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- 2018: Место встречи - улица Правды - Миллионы читателей и посетителей сайта газеты остаются с нами в новом году.

- Долги на вылет - На праздники приставы организуют круглосуточное дежурство в аэропортах.

- Рекомендовано платить по-разному - Утверждены рекомендации по определению зарплат бюджетников.

- Звезды ZVEZ однополчанам - Владимир Путин наградил военных за победу в Сирии.

- Зеленый свет - ЦИК разрешил Владимиру Путину начать сбор подписей.

- Дети - в приоритете - Дмитрий Медведев призвал ускорить темпы строительства перинатальных центров.

- Получите на квартиру - Жилищную субсидию получили уже 25 тысяч военных.

- Крылатая пятерка - Авиабилет на матчи ЧМ-2018 будет стоит пять рублей.

- Ноябрь подкачал - Счетная палата замерила рост промышленности в России.

- Когда папа - должен - Верховный суд разъяснил порядок начисления и взыскания алиментов.

- Популярность добра - Благотворительность стала популярной. Доля россиян, которые хотя бы раз в год пожертвовали какую-либо сумму на благое дело, за последние десять лет выросла с 44 до 57 процентов. Таков результат опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

- Цифру распечатали - Минфин расписал концепцию регулирования вложений через криптовалюты.

- Защита для бедных - Минюст изменит показатели по оказанию бесплатной юридической помощи.

- Январь. Вступает в силу - В новом году будет легче получить налоговые льготы, а вредные алкогольные энергетики исчезнут из продажи.

- "Период охлаждения" продлен до двух недель - Период охлаждения", в течение которого можно отказаться от навязанной или необдуманно приобретенной страховки и вернуть деньги за нее, увеличивается с 5 до 14 календарных дней. Указание Банка России об этом вступает в силу 1 января.

- Энергетики вне закона - В России будет запрещено с 1 января не только производство, но и реализация энергетиков - слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества и обладающих крепостью менее 15 процентов.

- Ездить будем дороже - В январе вырастут ставки акцизов на легковые автомобили, бензин и дизельное топливо. А коммерческую технику будут выпускать классом не ниже Евро-5.

- Скидки без лишних хлопот - Налогоплательщикам-физлицам для получения льготы по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество будет достаточно предоставить в налоговый орган заявление, причем в электронном виде.

- Облигации - как вклады - Начинают действовать новые правила для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

- Из России с tax free - Иностранные туристы уже с 2018 года смогут вернуть себе налог на добавленную стоимость (НДС) при выезде из России.

- Деньги дадут на первенца и подкидыша - В 2018 году появятся новые пособия на первого и второго ребенка. Станет больше регионов, где родители получат пособие на третьего ребенка. А еще пенсию начнут платить подкидышам.

- Прибавят раньше и больше - На 3,7 процента увеличатся в новом году пенсии у неработающих пенсионеров, на 4,1 процента - социальные. Да и работающих пенсионеров ждет традиционный рост пенсий. Об этом напоминает Пенсионный фонд России (ПФР).

- Богатые не плачут - Миллиардеры мира увеличили свои состояния на 1 триллион долларов, российские толстосумы тоже не обеднели.

- Покраснели от перца - Есть ли в крабовых палочках крабы.

- Новый старый тариф - В Саранске отложили повышение платы за проезд.

- Пришло время "Боярышника" - В Иркутске прошло первое заседание суда по делу об алкогольном отравлении.

- Попали в ноты - Школы искусств впервые за многие годы начали получать российские пианино.

- Бомба в ячейке - Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга официально признан терактом.

- Если что, спасут - В дни праздников пожарные перешли на усиленный режим.

- Вклады в свой карман - Из банка "Клиентский" хозяева вынесли миллиард рублей своих клиентов.

- Не увидел, не предотвратил - Участкового уволили за бездействие.

- Рассудят по сети - Решения судов можно будет скачать через личные кабинеты в Интернете.

- Снежок под бой курантов - Зимняя погода установится только к середине каникул.

- По главной улице с форсажем - В Новом году в Госдуму внесут закон об ответственности стритрейсеров.

- Защитные меры - Подсудимым на процессе будут зачитывать все права.

- Подпольному боссу выставят счет - Теневых хозяев фирм будут привлекать к ответу при банкротстве.

- Водителям лишнего не надо - Верховный суд рекомендовал оплачивать ОСАГО в разумных пределах.

- Вещички оставьте - Имущество Вячеслава Гайзера осталось под арестом.

- Пули с двух сторон - Задержан экс-владелец фабрики, где произошла стрельба.

- Меняли украинцев - Президент Петр Порошенко намерен продолжать "торговлю" людьми.

- Тайна четвертой станцы - В Ватикане обнаружены две неизвестные работы Рафаэля.

- В ней прусский дух - Немцы спорят о восстановлении "милитаристской" Гарнизонной церкви в Потсдаме.

- Голубь - не тетка - В центре Барселоны запрещают продажу семечек для кормления птиц.

- Брижит показала характер - Французская кинозвезда отчитала президента Эмманюэля Макрона.

- Немцы устали от Меркель - Каждый второй житель ФРГ хочет отставки канцлера.

- Кавалер по сходной цене - В Китае мужчин начали сдавать в прокат для шопинга.

- Сердце вне очереди - Владимир Порханов: Медицина меняется. Становится ­доступным лечение на высоком уровне без скидок на географию.

- Паспорт кожи - Какие болезни надо вылечить, чтобы быть красивым.

- Беби-смак - Рыбное меню улучшит сон ребенка.

- Куда плывет головастик - Математики помогут лечить мозг.

- Руслан-то - Дед Мороз! - Местные фермеры привозят многодетным семьям новогодние подарки.

- Получите рецепт - Юлия Высоцкая: Как сделать новогодний стол незабываемым.

- Трамвай желаний - На столичные маршруты вышел новогодний транспорт.

- Тост от Гамлета - В каких парках лучше всего встретить Новый год.

- Клики помощи - "Активные граждане" получили награды в Путевом дворце.

- Бокалы поднимут вовремя - Для жителей полуострова изменили время показа новогоднего поздравления.

- В гости к белым медведям - Остров Виктория станет частью "Русской Арктики" в 2018 году.

- Ответят за "пояс смертника" - Суд вынес приговор группе экстремистов.

- Остановка и посадка - Торговцы наркотиками прятали в джипе партию "синтетики".

- Запустят красками - Где лучше всего устроить фейерверк?

- Сам себе донор - В регионе впервые провели пересадку кожи, выращенной из крови пациента.

- Арена трех друзей - Москвичи назвали новые улицы у стадиона "Динамо"

- Буран испытал на прочность - Стихия оставила без света больше 30 сел.

- Голос в зимней тишине - Уникальную новогоднюю открытку отправляет России Валерий Мельников.

- Отключить Электроника - Разве роботы не конкуренты людям?

- Гений внезапности - Кто остановит разрушение памятников героям Второй мировой войны.

- Иду причинять добро - Куда уходит мода на лечение "дури" силой

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Квадратные метры роста - Новым драйвером российской экономики в 2018–2035 годах может стать строительство, говорится в докладе РАН. Среднегодовой прирост этой отрасли в ближайшие 7 лет прогнозируется на уровне 4,2%. Вклад стройки в ВВП может составить 0,45–0,75 процентного пункта. Впрочем, эксперты не разделяют столь оптимистичный прогноз и считают, что строительство будет расти более скромными темпами, а драйвером роста экономики станут сельское хозяйство и промышленность.

- Бесценный подарок - Самый главный сюрприз, который в этом году получили россияне, — рекордно низкая инфляция. Практически во всех регионах страны она опустилась ниже 4%, свидетельствуют данные Росстата.

- Курс на долголетие - Основным достижением 2017 года в сфере здравоохранения можно считать рекордный показатель продолжительности жизни, полагают чиновники и эксперты. Этого удалось добиться благодаря снижению смертности от большинства болезней. В следующем году россияне имеют все шансы поставить новые рекорды долголетия.

- "В плен никого не брать" - Президент вручил награды участникам операции в Сирии и призвал решительно бороться с террористами.

- Главные выборы страны - Одним из важнейших событий года стал старт президентской избирательной кампании.

- Законы для жизни - За 2017 год депутаты приняли около 500 законов — почти столько же, сколько проектов из прежних созывов остались нерассмотренными. В целом "законодательные завалы" прошлых лет удалось сократить на 74%. Всего же на рассмотрении палаты на момент окончания осенней сессии находится 1433 законопроекта. "Известия" вспоминают наиболее значимые инициативы, одобренные Госдумой в уходящем году.

- Новый год — в России - Наступающий год опрошенные "Известиями" политики, министры и главы ведомств будут встречать с родными и близкими. Однако не все из них решили праздновать Новый год дома. Кто-то уедет в Суздаль, кто-то в Сочи, а кто-то и просто прогуляется по Тверской улице в Москве.

- Приоритет — детям - В социальной политике в уходящем году акцент был сделан на демографию.

- "Год экологии нас всех объединил" - Главным достижением Года экологии стало привлечение внимания правительства, бизнеса и граждан к "зеленым" проблемам, сходятся во мнении опрошенные "Известиями" экологи, общественные деятели, представители природоохранных ведомств. Самыми удачными проектами назвали ликвидацию накопленного ущерба в Арктической зоне, меры по защите Байкала и сохранению редких видов животных на Дальнем Востоке. Больше всего нареканий вызвали решение о строительстве мусоросжигательных заводов и перенос принятия важных экологических законов.

- Взяточникам дали по рукам - Уходящий год запомнится многим как год усиления борьбы со взяточничеством. Он отметился чередой громких коррупционных скандалов — каждый из них показал, что неприкасаемых нет, отмечают эксперты.

- Промышленность обогнала прогноз - Рост производства к концу года составил 1,2 процента.

- Биткоин упал и отжался - "Биткоин" попал во все рейтинги слов года. Курс самой популярной в мире криптовалюты в этом году не раз бил рекорды. Последний максимум денежный суррогат установил 17 декабря, когда на торгах за него давали $20 тыс., или 1 млн рублей. После этого цена криптовалюты упала сразу на четверть — до $13 тыс. и ниже. Рынок криптовалют взлетел до астрономических высот и теперь нащупывает новое равновесие.

- Покой Ближнему Востоку только снится - События на Ближнем Востоке в 2017 году оказались ожидаемо бурными и преподнесли ряд сюрпризов. Коренные подвижки произошли в сирийском конфликте, Ирак оказался перед угрозой территориального распада, террористы, ранее обосновавшиеся в этих двух странах, стали массово перемещаться в другие регионы земного шара, а Саудовская Аравия и ее союзники втянулись в дипломатический конфликт с Катаром.

- От слов к делу - Российско-американские отношения традиционно находятся в центре мирового внимания. С 2017 годом у Москвы и Вашингтона были связаны большие надежды, ведь хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, который много раз обещал "поладить" с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Но одних намерений американского лидера и готовности Москвы к диалогу оказалось недостаточно.

- Азия раздора - Весь уходящий год обширный регион Азии редко выпадал из поля зрения международного сообщества. Главным хедлайнером, бесспорно, была Северная Корея, успевшая в 2017 году провести свыше десятка ракетных испытаний и одно ядерное. Мир уже по традиции реагировал принятием новых санкций, хотя пока они лишь озлобляют Пхеньян, усиливая его решимость и дальше развивать свою ракетно-ядерную программу.

- Некоторые любят погорячее – В ряду тлеющих конфликтов на постсоветском пространстве в большей степени напоминали о себе в уходящем году события в ДНР и ЛНР, а также в Приднестровье. Киев не переставал заявлять, что "воюет с Москвой", а молдавские правительство и парламент, несмотря на приход к власти дружественно настроенного к РФ президента Игоря Додона, продолжали настаивать на евроинтеграции и дальнейшем сокращении связей с Россией.

- Европа: год упущенных возможностей - В Европе, которая по-прежнему продолжает "переваривать" последствия Brexit, в уходящем году добавились новые кризисы. В начале года европейцы, как и практически весь мир, замерли в ожидании, пытаясь предугадать, какие из предвыборных угроз Дональда Трампа будут воплощены на деле. Пока из "обещанного" Вашингтон успел лишь выйти из Парижского соглашения по климату. Но и одного этого хватило, чтобы внести в трансатлантические отношения крайнюю напряженность.

- Дорога на Луну - Открыт путь к регулярным визитам людей на естественный спутник Земли.

- Победа над Эболой - В2017 году российские ученые совершили ряд важнейших открытий в медицине и фармакологии. Мир узнал о первой и единственной вакцине от лихорадки Эбола, разработанной отечественными специалистами. Другим важным событием в медицинском мире стала операция по имплантации бионического глаза.

- Мир стал понятнее - Уходящий год можно было бы назвать годом физики: на долю именно этой науки выпало максимальное число значительных достижений. Человечество приблизилось к созданию сверхбыстрых квантовых компьютеров, исследователи наблюдали столкновение двух нейтронных звезд, а обычные молнии оказались источником антивещества.

- Год высокоточного оружия - Россия совершила прорыв в области создания и применения авиационных, морских и наземных ракетных комплексов.

- Сирийская школа - Уходящий год стал годом победы над запрещенной в России ИГИЛ. Решающий вклад в ее разгром внесли Вооруженные силы РФ. Поэтому для нашей страны 2017-й также стал годом подведения итогов сирийской кампании. Произошло осмысление боевого опыта, который на Ближнем Востоке получили почти 50 тыс. военнослужащих.

- Стратегические силы вышли на новый рубеж - Успехи России в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) войдут в учебники военной истории. Но они не привели к смене приоритетов в вопросе обеспечения безопасности страны. Фундаментом независимой политики России в международных делах остается ракетно-ядерный щит.

- "Еще не пришло время обсуждать вопрос о григорианском календаре" - Будет ли Русская Православная Церковь поддерживать кампанию Минздрава по популяризации донорства? Почему так затягивается признание подлинности царских останков? Зачем студентам светских вузов духовное образование? На эти и другие вопросы "Известий" ответил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.