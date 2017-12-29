Путин подписал закон об увеличении до 100 тыс рублей выплаты при ДТП по европротоколу

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тысяч рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Закон разработан и принят в целях совершенствования процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о дорожно-транспортном происшествии в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдения интересов застрахованных лиц по ОСАГО при оформлении таких документов.

Документ предусматривает увеличение с 50 до 100 тысяч рублей размера страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения причиненного его транспортному средства ущерба, когда не требуется присутствие сотрудников полиции. При этом исключается условие, что между участниками ДТП в данном случае должно быть обязательное взаимосогласие. Даже при наличии разногласий между ними при ущербе в пределах 100 тысяч рублей они смогут без привлечения полиции оформить документы.

Водители, причастные к ДТП, должны заполнить бланк извещения о ДТП, в котором фиксируются обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением, характер и перечень видимых повреждений. При этом должно быть сказано об отсутствии разногласий у участников ДТП, а если они есть, то о сути этих разногласий.

В качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП допускается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 октября 2019 года вступят в силу нормы, касающиеся указания в бланке извещения о ДТП сведений о наличии или отсутствии разногласий у его участников.