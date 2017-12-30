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Правительство включило в схему планирования строительство автодорожного обхода Волгограда


МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ включило в схему территориального планирования строительство автодорожного обхода города Волгограда, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"В схему территориального планирования включено строительство автодорожного обхода города Волгограда", - говорится в документе.

Отмечается, что схема территориального планирования РФ в области федерального железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением правительства в 2013 году. Строительство автодорожного обхода вокруг Волгограда создаёт правовые основания для принятия решений, необходимых для строительства новой автодороги.

Из документа следует, что реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна.

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