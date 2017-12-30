Темпы роста ВВП Туркмении в 2017 году ожидаются на уровне 6,5%

АШХАБАД, 30 дек /ПРАЙМ/. Президент Гурбангулы Бердымухамедов на последнем в этом году заседании правительства заявил, что темпы роста ВВП Туркменистана в 2017 году ожидаются на уровне 6,5%, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Подводя итоги уходящего года, глава государства отметил, что в настоящее время в глобальной экономике продолжается серьезный кризис, и несмотря на позитивные прогнозы МВФ относительно роста ВВП на 2017-2018 годы, в ряде стран темпы роста экономики по-прежнему остаются на низком уровне.

По мнению туркменского лидера, Туркменистану, являющемуся крупнейшим производителем природного газа, удалось адаптироваться к сложным внешним условиям, в том числе к устойчивому снижению цен на нефть и газ, ослаблению экономической активности торговых партнёров.

Бердымухамедов подчеркнул, что в этой связи за последние два года в Туркменистане был предпринят ряд мер: сокращены объёмы государственных инвестиций, постепенно снижен курс валюты, а также единожды повышены тарифы на коммунальные услуги.

По словам президента, курс национальной валюты "маната, судя по прогнозам, останется стабильным – примерно на уровне 6% инфляции".

"В целом, несмотря на то что в нынешнем году складывалось много как негативных, так и позитивных условий политического и экономического характера, и для всех стран он выдался чрезвычайно трудным, мы ожидаем высокие темпы прироста ВВП, а именно 6,5%", - сказал Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что "оценивая итоги текущего года, можно с уверенностью констатировать, что для страны и народа 2017 год, несмотря на трудности, стал в целом одним из благоприятных".