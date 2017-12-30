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Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами евразийской "пятерки"


МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Ратификация Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) странами евразийской "пятерки" завершилась его подписанием 30 декабря президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба Европейской экономической комиссии.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее соответствующие законы подписали главы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Тем самым во всех странах евразийской "пятерки" завершился этап утверждения договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти", - говорится в сообщении.

Как отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов, в настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Белоруссии, Казахстана и России. По его словам, в ближайшее время ожидается аналогичный документ из Киргизии.

Ожидается, что Таможенный кодекс стран ЕАЭС должен вступить в действие с 1 января 2018 года. Ранее в Евразийской экономической комиссии отмечали, что Таможенный кодекс ЕАЭС станет одним из ключевых документов нормативно-правовой базы союза, который повысит уровень унификации и согласованности между странами евразийской "пятерки" в сфере таможенного регулирования. В основе проекта кодекса ЕАЭС - переход на электронные технологии, улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности, в частности, стимулирование экспорта.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. 

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