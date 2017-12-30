МИД РФ: Москва соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД РФ, комментируя сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета безопасности ООН.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что несколько случаев подобных поставок было зафиксировано в октябре и ноябре. При этом заявления источников ни на чем не основаны, а само агентство не смогло подтвердить правдивость их утверждений.

"Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", - пояснили в ведомстве.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".