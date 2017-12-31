PMI в сфере услуг Китая в декабре ускорился до 55 пунктов

ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в декабре ускорился до 55 пунктов, оказавшись лучше ожиданий экспертов и показателя предыдущего месяца, свидетельствуют данные статистического бюро.

Показателя декабря оказался лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост PMI в сфере услуг до 54,9 пункта с 54,8 пункта в ноябре.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Статбюро отмечает, что индекс по-прежнему находится в зоне роста, а в сфере услуг наблюдается ускорение темпов роста.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.