Президент Белоруссии утвердил задачи развития страны на 2018 г

МИНСК, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о задачах социально-экономического развития страны на 2018 год, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.

"Основными целями 2018 года являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы. Указом устанавливается перечень важнейших параметров, которые являются ключевыми показателями эффективности работы правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Так, прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5%, экспорт товаров и услуг - на 5,7%.

"Практически нулевой внешнеторговый баланс гарантирует стабильность ресурсного обеспечения экономики в условиях ожидаемых выплат по внешнему долгу и формирование золотовалютных резервов государства", - отмечается в сообщении.

Национальному банку и правительству поручено принять необходимые меры по ограничению в 2018 году роста цен не более чем на 6%.

По данным пресс-службы, главой государства поставлены задачи о сбалансированности платежного баланса, дальнейшей страновой и товарной диверсификации. Правительству поручено обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост заработных плат в республике на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест.

"В 2018 году должна быть сокращена межрегиональная дифференциация в уровне и качестве жизни населения. Ускорится работа по улучшению экономической системы страны в целях обеспечения долгосрочных источников экономического роста, создания новых предприятий и производств, наращивания экспортного потенциала", - говорится в сообщении со ссылкой на указ.

Как продолжение работы по стимулированию деловой и инвестиционной активности будет формироваться система гарантий для инвесторов, добавили в пресс-службе.