Минск планирует сохранить ЗВР на уровне не менее $6 млрд на конец 2018 г

МИНСК, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом утвердил основные направления денежно-кредитной политики страны на 2018 год, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

В частности, как говорится в сообщении, документом предусмотрено, что "с учетом погашения правительством Белоруссии и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2018 года составят не менее 6 миллиардов долларов".

Международные резервные активы Белоруссии на 1 декабря 2017 года, по данным Национального банка страны, составили 7 миллиардов 413,7 миллиона долларов в эквиваленте.

По данным пресс-службы, "основной целью денежно-кредитной политики в 2018 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года)".

В сообщении говорится, что в 2018 году продолжится проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования.

"Ее промежуточным ориентиром останется широкая денежная масса. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9-12% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года)", - поясняется в сообщении.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, в рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования будет изменен операционный ориентир. Так, с 2018 года вместо рублевой денежной базы предусматривается использование процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте.

"Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. При формировании благоприятных условий сохранится направленность процентной политики на постепенное снижение номинальных процентных ставок в экономике", - говорится в сообщении.

В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики.

В пресс-службе добавили, что в 2018 году сохранится общая направленность на либерализацию валютной системы по мере формирования соответствующих благоприятных условий. Продолжится реализация мер по снижению уровня долларизации экономики.

"Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2018 году станет замедление инфляционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости", - подчеркнули в пресс-службе.