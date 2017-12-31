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Президент Белоруссии подписал закон о бюджете страны на 2018 год


МИНСК, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал пакет бюджетных документов на 2018 год, включая закон о республиканском бюджете, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Александр Лукашенко подписал законы "О республиканском бюджете на 2018 год", "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс" и "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2018 год", - говорится в сообщении.

Согласно закону о бюджете, расходы республиканского бюджета на 2018 год составят 19,751 миллиарда белорусских рублей (около 9,88 миллиарда долларов), а прогнозируемые доходы - 20,485 миллиарда белорусских рублей (около 10,24 миллиарда долларов). Запланирован рост доходов и расходов бюджета примерно на 7% по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета нынешнего года.

Профицит бюджета запланирован в размере 733,88 миллиона белорусских рублей (порядка 367 миллиона долларов), который будет направлен на погашение части долговых обязательств страны. Профицит, как и ранее, частично сформирован за счет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Размер профицита оценивается в 0,65% ВВП.

Лимит внешнего государственного долга Белоруссии установлен в размере 19,6 миллиарда долларов, лимит внешнего долга, гарантированного Белоруссией (по кредитам, привлеченным под гарантии правительства – ред.), в размере 3 миллиарда долларов. При этом лимит внутреннего государственного долга Белоруссии устанавливается в размере 10 миллиардов белорусских рублей (около 5 миллиардов долларов), лимит внутреннего долга, гарантированного Белоруссией, в размере 3,1 миллиарда белорусских рублей (около 1,55 миллиарда долларов).

Налоговая нагрузка в 2018 году составит не более 25,5% к ВВП.

Бюджет на 2018 год сформирован исходя из консервативного сценария внешних условий и развития белорусской экономики. При получении в бюджет дополнительных доходов предусматривается их направление на дополнительное повышение оплаты труда в бюджетной сфере.

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