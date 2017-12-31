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Правительство опубликовало распоряжение по индексации грузовых тарифов РЖД в 2019-2025 гг


МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Правительство России опубликовало распоряжение по индексации грузовых тарифов РЖД в 2019-2025 годах по принципу инфляция минус 0,1%.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что на 2019-20125 годы ежегодный темп роста тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего пользования, в том числе перевозки порожнего железнодорожного подвижного состава в составе грузовых поездов и на оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов по каждой категории (виду) грузов определяется на уровне инфляции (средневзвешенного индекса потребительских цен) минус 0,1 процентного пункта", - говорится в распоряжении.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что согласно принятому правительством решению в 2018 году не вырастут тарифы на перевозки в дальнем следовании, в 54-х субъектах РФ решено оставить пригородные перевозки в рамках той же стоимости, а в 18-ти регионах такое решение будет принято в ближайшее время.

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