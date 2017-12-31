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ВВП Белоруссии по итогам 2017 г вырастет на 2%-2,1% - премьер


МИНСК, 31 дек /ПРАЙМ/. ВВП Белоруссии по итогам 2017 года вырастет примерно на 2%-2,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщил премьер-министр страны Андрей Кобяков.

ВВП Белоруссии в январе-ноябре текущего года вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее правительство Белоруссии ожидало, что в 2017 году экономика страны сможет продемонстрировать рост на 1,7%. В начале декабря в пресс-службе правительства страны отметили, что власти по итогам 2017 года ожидают роста ВВП страны на 2%. В 2016 году ВВП Белоруссии снизился на 2,6% при планах добиться небольшого роста — на 0,3%.

"Экономика (в 2018 году – ред.) должна быть растущей. Мы предполагаем, что темп роста ВВП в 2018 году составит 103,5%. По этому году мы ожидаем на уровне 102%-102,1%", - сказал Кобяков в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанному в воскресенье.

Подводя итоги 2017 года, глава белорусского правительства отметил, что "стабилизировались внешние рынки, прежде всего рынок главного экономического партнера - Российской Федерации".

Он констатировал рост белорусского экспорта в 2017 году, оценив его в размере 20%. "Это очень хороший результат. И экспорт за собой потянул рост остальных отраслей, прежде всего промышленности. Поэтому "зона турбулентности" (для белорусской экономики - ред.) закончилась в какой-то степени. Или притупилась. Но во главу угла встали вопросы финансового оздоровления предприятий", - сказал Кобяков.

Он также отметил, что в 2017 году инфляция будут самой низкой за всю историю суверенной Белоруссии. "В этом году будет меньше 5%", - отметил премьер-министр. Кобяков с сожалением отметил, что пока не удалось преодолеть зависимость экономики Белоруссии от внешних факторов. "Это задача, которую нам предстоит решить в среднесрочной перспективе", - сказал он. Кроме того, по его словам, в будущем году будет продолжено выполнение задачи по географической диверсификации экспорта страны.

Он подчеркнул, что задачи, которые предстоит решить Белоруссии в 2018 году, объективно более сложные и масштабные, чем те, которые были решены в 2017 году.

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