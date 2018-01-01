В России повышается минимальный размер оплаты труда

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 85% от величины прожиточного минимума - это 9489 рублей, соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума - это 9 тысяч 489 рублей, а с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Принятые меры, в том числе повышение МРОТ, новые демографические меры, позволят преодолеть бедность в РФ, заявил ранее министр труда Максим Топилин.

Сведения о величине прожиточного минимума подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте уполномоченного ведомства.