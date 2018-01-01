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Закон, направленный на сохранение плодородия почвы на Кубани, вступил в силу


МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Закон о севообороте, направленный на сохранение плодородия почвы, заработал в Краснодарском крае с 1 января 2018 года, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Андрей Коробка.

По его словам, краевые власти не хотят получать высокие урожаи любой ценой, самое главное – плодородие земли.

"В Краснодарском крае принят направленный на сохранение плодородия закон, которым регулируется количество многолетних бобовых культур. Они должны занимать не менее 10% в севообороте любого хозяйства", - сказал Коробка.

"Среди культур-улучшителей - люцерна, горох, соя, которые фиксируют азот в почве. Для того, чтобы снизить ту интенсивную нагрузку, которая ложится на землю, например из-за посадки подсолнечника и других культур, которые извлекают из почвы все питательные вещества. Закон позволит нам минимизировать химическую нагрузку, минимизировать извлечение из почвы питательных веществ", - пояснил замгубернатора.

По его информации, такого закона больше нет ни в одном из регионов России, в том числе, не регулируется эта ситуация и федеральным законодательством.

"Мы хотим, чтобы закон о севообороте был принят на федеральном уровне. Земля не тот инструмент, который сегодня "поломался", а завтра можно "починить". Чтобы восстановить плодородие иногда требуются сотни лет. Если мы пойдем по пути медикализации – будем вносить химвещества, то, например, в селитре 34% составляет необходимое вещество, а 66% - это соли, которые остаются в земле. И раз от раза внесения селитры свойства почвы будут только ухудшаться", - добавил Коробка.

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