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Лекарства со спиртом с 1 января отслеживаются через ЕГАИС


МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Лекарственные препараты, в состав которых входит этиловый спирт, с 1 января учитываются в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Соответствующие поправки приняты в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно этому документу, в систему ЕГАИС с начала года включено производство спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий.

Нововведения уточняют также основания для отказа в выдаче федеральных специальных марок и требования к розничной продаже алкогольной продукции, продаже алкоголя в ресторанах и кафе.

Теперь также запрещается распространять в СМИ и интернете информацию с предложениями розничной продажи дистанционным способом алкогольной продукции и спирта, спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законом.

Предусмотрена и административная ответственность, в том числе за незаконное перемещение физическими лицами немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на одного человека.

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