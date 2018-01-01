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В России стартует программа реструктуризации бюджетных кредитов


МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. В России 1 января стартует программа реструктуризации бюджетных кредитов на 7-12 лет, что позволит регионам сэкономить около 430 миллиардов рублей в ближайшие два года.

В первые два года субъектам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. Как ожидается, реструктуризация позволит регионам сэкономить около 430 миллиардов рублей в ближайшие два года. Право продлить реструктуризацию до 12 лет получат только те регионы, которые покажут в 2018–2019 годах рост доходов выше уровня инфляции.

В середине декабря Минфин РФ начал заключать соглашения с регионами о реструктуризации бюджетных кредитов. Ожидается, что все субъекты примут участие в реструктуризации.

Программа реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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