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Выигравшим в лотерею россиянам теперь будет проще платить налоги


МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Выигравшим большую сумму в лотерею россиянам теперь не придется заполнять налоговую декларацию и самостоятельно платить НДФЛ – с 1 января 2018 года за них это будет делать организатор лотереи.

Вступивший с силу закон признает налоговыми агентами организации, которые выплачивают или передают участникам азартных игр и лотерей выигрыши, равные или превышающие 15 тысяч рублей. Такие организации будут удерживать суммы налога и перечислять их в бюджет.

Если сумма выигрыша будет больше 4 тысяч, но не превысит 15 тысяч рублей - гражданам, как и прежде, придется самостоятельно исчислять НДФЛ на выигрыши и платить налоги. Если они этого не сделают, то налог им может начислить ФНС – но уже сразу с пени и штрафом за просрочку платежа.

Выигрыш на сумму менее 4 тысяч рублей с 1 января вообще не будет облагаться налогом.

Подоходный налог со ставкой 13% в России платится практически со всех доходов граждан, но в большинстве случаев его исчисляют налоговые агенты, то есть организации, которые выплачивают соответствующий доход. Организаторы лотерей к таким агентам раньше не относились.

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