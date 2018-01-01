Авиабилеты подешевели в 2017 г, но в 2018-м стоит опасаться курса рубля

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в РФ в ушедшем году, по данным опрошенных РИА Новости экспертов, впервые за несколько лет показали отрицательную динамику; однако в 2018 году в связи с опасениями роста курса доллара и евро и проведения в России чемпионата мира по футболу, можно ожидать роста стоимости авиабилетов.

По данным аналитиков сервиса путешествий Туту.ру, цены на авиаперелеты внутри РФ и на полеты за рубеж в 2017 году впервые за несколько лет снизились. В среднем они уменьшились на 4,6%, до 14,5 тысячи рублей за перелет в две стороны.

Меньше всего изменилась стоимость полетов по России — она сократилась на 3,9%, до 12,9 тысячи рублей. Снижение цен на перелеты в зарубежные страны составила 12%. Средняя стоимость перелета из России за границу в 2017 году — 20,5 тысячи рублей.

КУДА ЛЕТАЛИ

Аналитики Туту.ру среди самых популярных направлений у авиапутешественников в 2017 году выделяют Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Кишинев, Ереван и Минск. Цена билета туда-обратно по направлению Москва-Кишинев упала на 17% (11,178 тысячи рублей), а стоимость перелета из Москвы в Минск и обратно упала почти на 32% (8340 рублей).

OneTwoTrip среди самых востребованных городов выделяет Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Тбилиси, Париж, Прагу, Стамбул. Перелет в Тбилиси из городов России и обратно подешевел на 18%, до 15,65 тысячи рублей. А перелет из России в Стамбул стал дешевле на 28% (11,6 тысячи рублей) в сравнении с 2016 годом.

По данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость перелета в Симферополь из городов России снизилась на 6% в сравнении с прошлым годом, и составила 11,9 тысячи рублей за билет туда-обратно. Снизилась цена и на билет туда-обратно в Сочи, на 16%, до 9460 рублей.

В разгар летнего сезона, в июле 2017 года, средняя цена перелета из российских городов в Симферополь и обратно составляла 16,18 тысячи рублей против 17,2 тысячи рублей в 2016 году. В августе можно было совершить путешествие в Крым в среднем за 15,2 тысячи рублей против 16,2 тысячи рублей в 2016 году.

КУДА ПОЛЕТЯТ

"На стоимость перелетов за границу сильнее всего влияет курс валют. Если в 2018 году не произойдет резкого скачка курса валют, то на зарубежных направлениях сохранятся текущие цены", - считает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

На стоимость билетов на внутренние направления в 2018 году, по его мнению, будет серьезно влиять чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Например, на данный момент средняя стоимость билета туда-обратно, приобретенного клиентами OneTwoTrip на период ЧМ-2018, составляет 15,5 тысячи рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2017 года. Наибольшим спросом у болельщиков пользуются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

Также в 2018 году лоукостеры продолжат влиять на снижение стоимости авиабилетов на отдельных направлениях. На направлениях, по которым летают бюджетные перевозчики, цена может снижаться на 5-10%.

Такого же мнения придерживаются аналитики Туту.ру. "Учитывая введение в 2017 году безбагажных тарифов на авиаперевозки, а также появление новых недорогих перевозчиков (например, "Азимута" на маршрутах из Москвы в Ростов-на-Дону и Омск), можно с высокой долей вероятности утверждать, что тенденция к снижению цен на авиаперелеты продолжится", - отметили эксперты.

Причем это, вероятно, коснется как внутренних, так и зарубежных маршрутов, продолжили аналитики. В 2017 году Россию с заграничными городами связали новые маршруты лоукостеров (например, Wizz Air открыл перелеты из Москвы в Дебрецен, а Buta Airways — из Петербурга в Баку). Кроме того, нужно полагать, "Победа" также продолжит работу по открытию новых маршрутов за рубеж, добавили в Туту.ру.