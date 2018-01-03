Товарооборот между Приморьем и КНР увеличился почти на $2,5 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 3 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Приморьем и Китаем за девять месяцев 2017 года увеличился на 14%, что составляет почти 2,5 миллиарда долларов США, рассказал РИА Новости врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Прежде всего, этот год в экономическом сотрудничестве Приморья и КНР отмечен ростом двустороннего товарооборота. Мы пока подвели итоги только за 9 месяцев и видим рост на 14%. В деньгах это почти 2,5 миллиарда долларов США", - рассказал Тарасенко.

Он отметил, что доля Китая в общем внешнеторговом обороте края - 52%. Приморье больше всего экспортирует в Китай рыбу, морепродукты, нефтепродукты и древесину.

"В этом году мы стали поставлять соседям больше продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, нефтепродуктов, оборудования и транспортных средств", - сообщил врио губернатора.

По его словам, сегодня в Приморье работает 200 предприятий с участием средств компаний КНР. Тарасенко также отметил, что видит в рыбной отрасли хорошие возможности для сотрудничества с Китаем.

"С заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком мы обсуждали, в том числе, создание в Приморье аукционной площадки. Один из тех, кто заинтересовался проектом такого аукционного дома - Банк развития Китая, готовый вложить миллиард рублей", - сказал Тарасенко.