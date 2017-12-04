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Зампред Сбербанка: Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована


МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована, на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, при этом расследований на уровне МВД по делу экс-главы чеченского Сбербанка SBER Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется, заявил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

Пресс-служба МВД по Чечне в июле сообщила, что глава чеченского отделения Сбербанка России Джабраилов подозревается в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более одного миллиарда рублей. В отношении Джабраилова было заведено уголовное дело, сообщали в МВД.

"Насколько мне известно, никаких расследований на уровне МВД сейчас не ведется. На территории Чеченской республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована", - сообщил Кузнецов.

"Что касается случая с руководителем местного Сбербанка, то мы провели собственную проверку. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка", - уточнил зампред правления Сбербанка.

Полную версию интервью читайте на сайтах агентств РИА Новости и "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня"). 

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