В концерне Volkswagen заявили, что соблюдают санкционный режим в Крыму

БЕРЛИН, 3 янв /ПРАЙМ/. Автоконцерн Volkswagen и все входящие в него бренды соблюдают действующий санкционный режим в Крыму, заявили РИА Новости в пресс-департаменте Volkswagen AG.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов якобы работают в Крыму в обход санкций. Сотрудники украинского ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

"Конечно, марки, входящие в концерн Volkswagen, соблюдают санкции и придерживаются резолюций. Иные оценки мы не можем объяснить", - говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.

Ранее также в автоконцерне Daimler РИА Новости заявили, что не имеют официальных партнеров в сфере продажи и обслуживания на полуострове Крым с 2015 года и соблюдают действующий санкционный режим.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Запад ввел санкции против Крыма, включая запрет на торговлю и финансовые операции с полуостровом.

Ранее руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В соответствии с западными санкциями, компаниям, находящимся под юрисдикцией ЕС, запрещено приобретать или увеличивать долю в недвижимости, расположенной в Крыму или Севастополе, приобретать новые доли или увеличивать долю в юридических лицах этих регионов, предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении займа или кредита, иным образом предоставлять финансирование компаниям Крыма и Севастополя, создавать там совместные предприятия, предоставлять инвестиционные услуги по подобным сделкам.

Компаниям ЕС запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. В частности, судам, предоставляющим круизные услуги, запрещено входить в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун.