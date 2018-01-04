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Японский Nikkei на первых торгах в 2018 г достиг 26-летнего максимума


Мировая экономика
  • #Табло Токийской фондовой биржи
    © AFP, Toru Yamanaka

ТОКИО, 4 янв - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе первых в 2018 году торгов поднялся до максимального значения с 1992 года, превысив отметку в 23 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Индекс, отражающий цены акций 225 ведущих японских компаний, после открытия торгов в четверг поднялся на более чем 600 пунктов - до 23326,06 пункта. Это стало самым высоким показателем за 26 лет.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, поднялся на 35,51 пункта до отметки 1853,07.

Инвесторы связывают повышение индексов с ростом на американских биржевых рынках накануне.

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