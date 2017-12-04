В Казахстане ожидают, что "Аэрофлот" откроет новый рейс "Москва-Кызылорда"

АСТАНА, 4 янв /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" AFLT открывает новый рейс сообщением Москва – Кызылорда, сообщил в четверг комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Авиакомпания "Аэрофлот" с весенне-летней навигации открывает новый рейс с сообщением Москва – Кызылорда. Российская авиакомпания планируют совершать полеты четыре раза в неделю на воздушных суднах типа Boing-737-800 (Airbus резерв)", - говорится в сообщении на странице комитета в социальной сети Facebook FB.

В ведомстве добавили, что "в настоящее время проходят процедуры согласования выполнения авиарейса по данному маршруту".