Глава AmCham: Политика протекционизма несет в себе опасность

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Политика протекционизма является опасной, уроки истории говорят нам, что к ней не стоит прибегать, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Алексис Родзянко.

На министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года США, ЕС и Япония подписали трехстороннее заявление о совместных усилиях по борьбе с протекционизмом. С кем будут бороться эти крупнейшие рынки - пока говорить рано. По мнению главы МЭР РФ Максима Орешкина, их цель не Россия, в первую очередь они направлены на Индию и Китай.

В преддверии конференции звучали мнения, что растущий протекционизм США станет одной из тем для обсуждения в Буэнос-Айресе, но этот вопрос отдельно не поднимался.

"Мне кажется, что протекционистская политика опасна. Уроки истории говорят нам, что когда это становилось тенденцией, результаты были плачевными. Последний раз так было в преддверии Второй мировой войны. Такие эксперименты повторять, наверное, опасно", - сказал Родзянко.

"Что Трамп имеет в виду, говоря о поддержке американских компаний? Я слышал, что сначала он хотел разорвать все торговые соглашения. Теперь он говорит, что их надо модернизировать, пересмотреть, проанализировать. Каждая страна думает о своих интересах, и это нормально. Громко об этом трубить? У каждого свой метод продвижения идей", - добавил собеседник агентства.

В декабре Орешкин также называл экономические санкции агрессивной формой протекционизма и призвал членов ВТО освободить глобальную торговлю от этого "оскорбительного явления".