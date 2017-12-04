Минэкономики Грузии утвердило баланс, в котором страна не получает газ из РФ в 2018 г

ТБИЛИСИ, 4 янв - ПРАЙМ. Министерство экономики Грузии утвердило баланс использования природного газа на 2018 год, согласно которому грузинская сторона будет закупать больше сырья у Азербайджана и приобретать российский газ не планирует, цитируют местные СМИ заявление министерства.

Согласно утвержденному документу, "99,65% газа Грузия получит из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиардов кубических метров от SOCAR, 813 миллиона из месторождения "Шах-Дениз", а остальные 0,35% (9,41 миллиона кубических метров) – местная добыча", - сказано в заявлении.

Таким образом, Грузия планирует увеличить объем поставок газа из Азербайджана до 2,68 миллиарда кубометров, что на 12,2% больше, чем было в 2017 году.

На сегодняшний день Грузия потребляет преимущественно азербайджанский газ, а российский газ напрямую не закупает с 2007 года. Однако до конца 2016 года страна получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

Этот договор Грузии с "Газпромом" GAZP истек 1 января 2017 года. Переговоры о новом соглашении затянулись — "Газпром" настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом, как предлагала Грузия. В итоге грузинская сторона пошла на уступки. Согласно документу, в 2017 году "Газпром" оплачивал транзит по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — будет только деньгами.