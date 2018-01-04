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"Дамате" в I квартале запустит птицеперерабатывающий завод под Пензой


САРАТОВ, 4 янв /ПРАЙМ/. Группа компаний "Дамате", крупный российский производитель мяса индейки, в первом квартале 2018 года запустит в Нижнеломовском районе Пензенской области новый птицеперерабатывающий завод, вложения в который составили 8,66 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Предприятие ГК "Дамате" рассчитано на производство 155 тысяч тонн мяса в год. Выход на проектную мощность намечен на 2019 год, ввод завода в эксплуатацию планируется в ближайшие два месяца", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на предприятии уже начат монтаж оборудования. Вложения в новый птицеперерабатывающий завод достигли 8,66 миллиарда рублей.

"Это современное предприятие, предполагающее зонирование производственных участков, строгий температурный режим, 12-часовую ежедневную дезинфекцию, автоматизированную систему разделки, охлаждение продукта без ванн с водой и химических препаратов... Новый подход к организации производства и внедрение инновационных технологий сократят время от начала разделки охлажденной продукции до отправки продукции потребителю до восьми часов", - говорится в сообщении.

ГК "Дамате" - крупный российский холдинг, реализующий проекты по выращиванию и переработке индейки, по производству и переработке молока. В состав группы входит, в частности, "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") - крупнейший переработчик молока в Пензенской области, а также комплекс по производству и переработке индейки мощностью 60 тысяч тонн продукции в год.

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