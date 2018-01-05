Голубого тунца продали за $323 тыс. на аукционе в Токио​

​ТОКИО, 5 янв - ПРАЙМ. Голубого тунца весом 405 кг продали на первых в этом году торгах в Японии за $323 тыс. (36,45 млн иен). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

Огромная рыба стала главным лотом рыбного аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио. Она была поймана в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).

При этом стоимость лота не стала рекордной. Максимальная стоимость рыбы на торгах была зафиксирована в 2013 году, когда 222-килограммовый голубой тунец был продан за 155,4 млн иен.