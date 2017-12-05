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Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире


ХЕЛЬСИНКИ, 5 янв - ПРАЙМ. Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, в двадцатке лучших - финский перевозчик Finnair, немецкая Lufthansa, скандинавская SAS, говорится в сообщении портала AirlineRatings.com, составившего данный рейтинг.

Авиакомпании оценивались по сроку эксплуатации самолетов, числу авиаинцидентов за прошедший год, инновациям, количеству проверок со стороны авиавластей на безопасность и другим критериям.

"Qantas - лидирующая авиакомпания в мире по безопасности и за последние 60 лет не имела ни одного летального исхода. Но не только эта авиакомпания, такие как Hawaiian и Finnair также имеют идеальную историю", - приводится в сообщении цитата главного редактора портала Джеффри Томаса.

Всего в рейтинге 409 авиакомпаний. Российские авиаперевозчики не вошли в двадцатку лучших, но имеют хорошие показатели. Так "Аэрофлот" AFLT, "Россия", "S7", "Уральские авиалинии", "Якутия", "Нордавиа", имеют одинаковые оценки по критерию "Безопасность" - семь баллов из восьми. Единственной российской авиакомпанией имеющей наивысший рейтинг по критерию "Безопасность" стала авиакомпания "Победа" ("дочка "Аэрофлота") имеющая восемь баллов из восьми возможных, но проигравшая по критерию "Продукт" - два балла из пяти.

Двадцатка самых безопасных авиакомпаний в алфавитном порядке выглядит так: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic и Virgin Australia.

Также представлена десятка самых безопасных низкобюджетных перевозчиков: Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling, Westjet.

Наименее безопасными названы: Air Koryo (КНДР), Bluewing Airlines (Суринам), Trigana Air Service (Индонезия), а также перевозчики из Непала - Nepal Airlines, Buddha Air, Tara Air и Yeti Airlines. 

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