ОАЭ запретили импорт всех видов птицы из Нидерландов из-за вспышки птичьего гриппа

ДУБАЙ, 5 янв - ПРАЙМ. Министерство по изменениям климата и окружающей среды ОАЭ из-за вспышки птичьего гриппа H5N8 в Нидерландах заявило о принятии превентивных мер - запрете на импорт из этой страны всех видов живой домашней и дикой птицы, а также яиц и продуктов, не прошедших термическую обработку, сообщают эмиратские СМИ.

Также ОАЭ ввели запрет на импорт из Нидерландов мяса птицы, отмечают СМИ. Тем не менее, прошедшие термическую обработку продукты (мясо птицы и яйца) разрешены для ввоза.

Ранее сообщалось о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и другие) в двух провинциях Нидерландов.