ЦБ Узбекистана с 2018 г будет осуществлять беззалоговое кредитование

ТАШКЕНТ, 5 янв - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон "О Центральном банке республики", предусматривающие введение беззалогового кредитования ЦБ в условиях возникновения дефицита ликвидности у банков страны, текст закона обнародован в пятницу в местной прессе.

Законодательная (нижняя) палата в начале декабря 2017 года приняла, а сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана в конце декабря одобрил данные поправки в закон о ЦБ Узбекистана, которые вступил в силу после подписания его главой государства и обнародования в прессе.

"В случаях возникновения в банках дефицита ликвидности и отсутствия залоговых активов... Центральный банк вправе предоставлять банкам краткосрочные кредиты без обеспечения в порядке и на условиях, устанавливаемых Центральным банком", - указывается в поправках, внесенных в текст закона. Ранее данная возможность не предусматривалась нормативно-законодательными актами.

В соответствии с поправками, порядок и условия беззалогового кредитования в этом случае ЦБ публикует в СМИ и на своем официальном сайте. "Данная мера принята для поддержания ликвидности банков в целях обеспечения бесперебойности проведения платежей и обеспечения открытости и доступности информации об условиях беззалогового кредитования банков", - уточнили РИА Новости в пресс-службе парламента.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на "черном" рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.

В тоже время, по мнению экспертов Международного валютного фонда, объявленная свободная конвертация сума будет сопровождаться инфляционным давлением. В 2018 правительство прогнозирует уровень инфляции в пределах 12,4-13,4% против 12%, ожидаемых по итогам 2017 года. По официальным данным, уровень инфляции по итогам 2016 года составлял 5,7%. Фонд также указал на возможные сложности с ликвидностью банковских кредитов и приветствовал повышение ставки рефинансирования ЦБ в июне с 9% до 14% годовых.