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Кинокомпанию Вайнштейна могут продать за $500 млн


МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Именная кинокомпания американского продюсера Харви Вайнштейна может в скором времени быть продана за $500 млн, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Указывается, что около половины суммы пойдет в счет принятия ответственности за долги Weinstein Co. С учетом расходов на поддержание компании и оплату расходов, связанных с юридическими тяжбами, при такой цене текущие владельцы компании, скорее всего, не получат никакой прибыли от сделки, заявили источники.

Руководство компании ранее объявило о готовности продать ее другому собственнику. К 22 декабря было получено около 20 предложений от потенциальных покупателей. На данный момент руководство уже отобрало шесть наиболее выгодных предложений, в том числе от предпринимателя Марии Контрерас-Суит, компании Killer Content, студии Lions Gate Entertainment, а также инвестиционных фирм Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments.

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