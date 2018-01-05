Продажи автомобилей в Британии в 2017 году снизились впервые с 2012 года

ЛОНДОН, 5 дек /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Объем продаж новых автомобилей в Британии впервые с 2012 года снизился, рост отмечается только в сегменте электромобилей, свидетельствуют данные национального Сообщества производителей и продавцов автотранспорта (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

"В 2017 году (в Британии) было зарегистрировано (впервые получили регистрационные номера) 2,54 миллиона автомобилей, в прошлом году этот показатель составлял 2,69 миллиона автомобилей. При этом в 2017 году на 35% больше электромобилей покинули автосалоны", - говорится в полученном РИА Новости докладе.

Спрос на дизельные автомобили упал на 31% в декабре и в целом на 17% за весь 2017 год. Снижение объясняется ужесточением экологических норм и планами правительства ввести дополнительные налоги для владельцев дизельных автомобилей старше трех лет.

В целом в 2017 году объем продаж машин частным покупателям упал на 6,5%, закупки в автопарки сократились на 4,5%, закупки коммерческими компаниями - на 7,8%.

"В то время как рынок в 2017 году замедлился, ожидание и спрос оставались на высоком уровне… В 2018 году мы ожидаем, что политическая и экономическая неопределенность продолжат влиять на рынок, следовательно, правительство должно добиваться укрепления доверия со стороны бизнеса и создать условия для того, чтобы операторы (транспортные компании) инвестировали в новые автомобили и обновляли автопарки ускоренными темпами", - приводится в докладе комментарий главы SMMT Майка Хэуса.