Группа "СКМ" бизнесмена Ахметова обжалует решение о замораживании активов

КИЕВ, 6 янв - ПРАЙМ. Группа "Систем кепитал менеджмент" (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова обжалует решение суда Кипра о замораживании активов на сумму в 820 миллионов долларов, говорится в заявлении группы на сайте.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда сообщила, что кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на сумму в 820 миллионов долларов. По данным газеты, решение было принято 27 декабря при рассмотрении юридического спора вокруг компании Укртелеком — крупнейшей на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи. Компания была продана Ахметову в 2013 году фирмой Raga, принадлежащей украинскому предпринимателю Денису Горбуненко. Представители Raga настаивают, что сумма сделки составила 860 миллионов долларов, однако Ахметов выплатил продавцу только 100 миллионов.

"В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре в отношении некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение", - говорится в заявлении группы.

Представители компании утверждают, что группа СКМ ни прямо, ни косвенно не участвовала в приватизации Укртелекома в 2011 году.

Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Ахметова на $820 млн

"Существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации Укртелекома и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году", — добавили в СКМ.

По оценке журнала Forbes, состояние Ахметова составляет около 4,6 миллиарда долларов. Основатель компании "Систем Кэпитал Менеджмент" является самым богатым жителем Украины и занимает 359-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.