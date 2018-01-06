Порошенко: Украина ищет нестандартные подходы для улучшения инвестиционного климата

КИЕВ, 6 янв - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев ищет нестандартные подходы для улучшения инвестиционного климата и ускорения экономического роста страны.

"Сломлена многолетняя тенденция падения из-за войны, потери значительной части индустриального потенциала, экономической агрессии со стороны РФ. Но повода для фейерверка нет. Такие темпы — категорически неудовлетворительны для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Именно поэтому мы ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест", - написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске украинского издания "Новое время" и "The Economist Мир".

По его словам, 2017 год стал годом восстановления экономического роста. Порошенко отметил, что по итогу года рост ВВП превысил 2%.

"И это несмотря на то, что инициированная ура-патриотами экономическая блокада Донбасса принесла около $2,5 млрд чистых потерь в торговом балансе. Мы недосчитались около 1% роста ВВП и получили стагнацию в промышленности. Тем не менее, позитивный тренд сохранить удалось", - добавил Порошенко.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.