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Кинологи не нашли подозрительных предметов на вокзалах Москвы - дирекция вокзалов


МОСКВА, 6 янв /ПРАЙМ/. Кинологи завершили проверку Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов столицы и не обнаружили там подозрительных предметов, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Ранее СМИ сообщили, что поступили анонимные сообщения о минировании площади трёх вокзалов. В дирекции тогда сообщали РИА Новости, что Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы столицы работают в штатном режиме и эвакуация не проводилась.

"На трёх вокзалах - Казанском, Ленинградском и Ярославском - работали кинологи с собаками. Проверили все помещения вокзалов. Никаких подозрительных и запрещённых предметов не обнаружено", - сообщили дирекции в субботу.

Собеседник агентства напомнил, что в новогодние праздники на всех железнодорожных вокзалах было увеличено количество сотрудников входного контроля.

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