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Ситуация с задержанными рейсами "Аэрофлота" в США нормализуется - посол РФ в США


ВАШИНГТОН, 6 янв /ПРАЙМ/. Ситуация с задержкой рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" AFLT в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона нормализуется, пассажирам помогают, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направляемых на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства РФ в социальной сети Facebook FB.

По словам главы дипмиссии, вылет первого рейса запланирован на 14:30 по местному времени (22.30 мск), второго - на 15:30 (23:30 мск). Погодные условия в норме. В заявлении не уточняется название авиакомпании, однако ранее о проблемах с рейсами в США заявляли в "Аэрофлоте", эта же информация была продублирована на странице российского посольства в Facebook.

"Надеемся, что портовые службы эффективно и профессионально выполнят свою работу. Посольство находится в постоянном контакте с госдепартаментом по данному вопросу. Сотрудники консульского отдела посольства оказывают содействие российским гражданам в аэропорту", - отмечается в заявлении.

Рейсы "Аэрофлота", задержанные в аэропорту Вашингтона из-за метеоусловий, вылетят в субботу, сообщили ранее в авиакомпании. По данным перевозчика, из-за плохой погоды в Нью-Йорке и транспортного коллапса в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в столице США — SwissPort — не подтвердила возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона. В итоге ряд авиарейсов был задержан по метеоусловиям.

"Аэрофлот" информировал, что выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103), задержанных по метеоусловиям, ожидается 6 января в 13.30 и 14.30 (местное время) (21.30 и 22.30 мск).

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