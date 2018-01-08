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Saudi Aramco планирует в 2018 г увеличить месячную зарплату сотрудникам на $267


МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует в 2018 году увеличить месячную зарплату сотрудникам на одну тысячу саудовских риалов (около 267 долларов), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

"Saudi Aramco будет выплачивать одну тысячу риалов (около 267 долларов) сотрудникам компании, которые работают в королевстве, и ежемесячная заработная плата которых составляет 20 тысяч риалов или ниже (около 5,3 тысячи долларов)", - пишет агентство.

По словам источников, выплаты предполагаются с января по декабрь 2018 года. Представители компании оперативно не ответили на запрос о комментарии.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. Во второй половине 2018 года ожидается IPO компании. 

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