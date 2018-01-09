Крупнейший в ДФО железнодорожный погранпереход с Китаем поставил рекорд по грузообороту

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв /ПРАЙМ/. Свыше 10 миллионов тонн грузов в 2017 году перевезли через крупнейший в ДФО российско-китайский железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ, что является рекордом за все время его работы, сообщает ДВЖД.

По словам заместителя начальника ДВЖД по Владивостокскому территориальному управлению Андрея Ваулина, объем перевезенного в 2017 году в импортном и экспортном направлении груза впервые превысил 10 миллионов тонн, что на 2,3 миллиона тонн выше соответствующего показателя 2016 года.

"Это абсолютный рекорд, который достигнут впервые за 120 лет работы крупнейшего на Дальнем Востоке российско-китайского железнодорожного пограничного перехода Гродеково – Суйфэньхэ", - подчеркнул Ваулин.

Перевозка импортных грузов составила 224 тысячи тонн, что на 31,1% выше показателя 2016 года. Экспорт - 9,8 миллиона тонн, что на 29% выше.

Экспортировали чаще всего лес, уголь и металлические руды, на импорт шли черные металлы, строительные и прочие грузы.