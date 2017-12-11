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Суд 13 марта рассмотрит иск "дочки" АФК "Система" о взыскании долга за телесериалы


МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 13 марта основные слушания по иску АО "Система-Инвест", дочерней структуры АФК "Система" AFKS, к кинокомпании "ВайТ Медиа" о взыскании 44 миллионов рублей, передает корреспондент из зала суда.

Как пояснил представитель истца, "Система-Инвест" требует взыскать с ответчика задолженность по лицензионным платежам за телевизионные сериалы "Соседи" и "Дело чести". Представитель ответчика иска не признал. Подробно стороны свои позиции пока не излагали. Третьим лицом к делу привлечена компания "Всемирные русские студии" (ВРС), крупный производитель и дистрибьютор кинофильмов и телесериалов.

По данным ЕГРЮЛ, одним из учредителей ВРС являлось ОАО "Система Масс-медиа" (СММ), "дочка" АФК "Система", которая управляет медийными активами корпорации. В 2015 году СММ продала свои 51% ВРС "Системе" и гендиректору ВРС.

ВРС была основана в 1998 году, возглавляет ее Юрий Сапронов. В библиотеке компании более 1,5 тысячи часов кино- и сериальной продукции, множество проектов отмечено наградами и успешно транслировалось не только в России, но и за рубежом, отмечается на сайте компании.

Компания "ВайТ Медиа" была образована в августе 2009 года Тимуром Вайнштейном, она производит фильмы и телепередачи, входит в группу компаний Endemol (Нидерланды).

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