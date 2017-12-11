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Суд 13 февраля вернется к делу об ответственности Кехмана по долгам группы JFC


С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области во вторник отложил на 13 февраля рассмотрение заявления Сбербанка SBER о привлечении Владимира Кехмана, ранее возглавлявшего группу "Джей Эф Си" и признанного банкротом, к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам этой компании, находящейся в процедуре конкурсного производства, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 13.02.2018 17.00 мск", - сообщается в карточке дела.

Ранее в декабре арбитраж Петербурга в пятый раз продлил срок конкурсного производства в отношении ЗАО "Группа Джей Эф Си" - головной структуры группы JFC - крупнейшего импортера фруктов в Россию. Кехман, возглавлявший эту компанию, был признан банкротом в июле 2016 года по иску Сбербанка. В отношении него введена процедура реализации имущества, которая в конце ноября была продлена на 6 месяцев.

Покинув группу "Джей Эф Си", Кехман работал директором Новосибирского оперного театра. В декабре 2017 года он оставил этот пост и был назначен художественным руководителем театра. Кехман также возглавляет Михайловский театр в Петербурге.

Группа JFC была основана в 1994 году и объединяла компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов, в том числе владела банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике. В сентябре 2015 года арбитраж Санкт-Петербурга признал ЗАО "Группа Джей Эф Си" банкротом.

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