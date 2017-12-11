Суд в Ростове вновь рассмотрит иск учредителя РЭМЗ к "Мечел" на 12,7 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв /ПРАЙМ/, Иван Капустин. Арбитражный суд Ростовской области во второй раз рассмотрит иск ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) и его учредителя нидерландской компании Atrix B. V. к компании "Мечел" MTLR на 12,7 миллиардов рублей, следует из картотеки суда.

В июле 2017 года арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать в солидарном порядке с ООО "НК Инвест", ООО "УК "Мечел-сталь", ПАО "Мечел", ООО "УК "Мечел-Майнинг" в пользу РЭМЗ сумму убытков в размере 5,085 миллиарда рублей. Кроме того, в солидарном порядке с УК "Мечел-сталь", "Мечела", УК "Мечел-Майнинг" и Геннадия Сомова (бывший гендиректор завода) в пользу РЭМЗ были взысканы еще 7,649 миллиарда рублей.

В сентябре Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение суда первой инстанции. "Мечел" не согласился с этим решением и обжаловал его в кассационной инстанции. Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

"Предварительное судебное заседание назначено на 15.00 по мск 10 января", - говорится на сайте суда.

Согласно информации из картотеки суда, РЭМЗ 9 января также подал кассационную жалобу в Верховный суд России.

Исковые требования Atrix были мотивированы тем, что "Мечел" солидарно с другими ответчиками с 2009 по 2013 год своими действиями причинил РЭМЗ убытки. "Мечел" обвинение не признал и настаивает, что все сделки в рамках сотрудничества с предприятием проводились исключительно на рыночных условиях. Также компания опровергла, что РЭМЗ был передам под ее управление.

"Мечел" Игоря Зюзина и группа "Эстар" Вадима Варшавского (в которую входил РЭМЗ) в 2009 году заключили соглашение о партнерстве. Варшавский признавал тогда, что проблемы с кредиторами и недостаток оборотных средств серьезно затрудняли работу группы, а сотрудничество с "Мечелом" позволило выправить ситуацию. Однако позднее стороны изменили позиции. В частности, последовали разбирательства по банкротству Златоустовского и Гурьевского металлургических заводов, которые задолжали "Мечелу", а также споры вокруг владения Донецким электрометаллургическим заводом.