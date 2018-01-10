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Президент Казахстана поручил ЦБ жестче пресекать нарушения акционеров банков


АСТАНА, 10 янв /ПРАЙМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости "перезагрузки" финансового сектора и ужесточения контроля регулятора за злоупотреблениями со стороны владельцев банков.

"Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен являться тяжким преступлением. Национальный банк не должен быть созерцателем таких деяний. Иначе зачем нужен такой госорган?" - заявил Назарбаев в ежегодном послании народу страны, опубликованном в среду утром на его сайте.

По словам президента, надзор за деятельностью финансовых институтов со стороны ЦБ должен быть "жестким, своевременным и действенным".

"Необходимо завершить очистку банковского портфеля от "плохих" кредитов. При этом собственники банков должны нести экономическую ответственность, признавая убытки", - подчеркнул он.

Президент отметил, что государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан, а также поручил ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц.

"Нацбанку и правительству следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики", - заключил президент, подчеркнув также важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата и развития фондового рынка.

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