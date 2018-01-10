Ежегодные доходы от транзита в 2020 году следует довести до $5 млрд – президент Казахстана

АСТАНА, 10 янв /ПРАЙМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил задачу довести ежегодные доходы страны от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов.

"Сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров. Об этом немало сказано. В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн. Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов", - говорится в послании президента народу Казахстана, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Назарбаев отметил, что "это позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру".

"Необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а также упрощения таможенных операций", - считает Назарбаев.

Он подчеркнул, что использование "больших данных" (Big data) позволит обеспечить качественной аналитикой, выявить резервы роста и снизить избыточные затраты. "Для этих целей необходимо внедрить интеллектуальную транспортную систему. Она позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего развития инфраструктуры. Для улучшения внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог", - отметил Назарбаев.

По его словам, общий объем ежегодно выделяемых на это бюджетных средств следует довести в среднесрочной перспективе до 150 миллиардов тенге (порядка 455 миллионов долларов).